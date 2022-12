GTC East All-Conference Football

FIRST TEAM OFFENSE

Evan Peruski, Ubly, Junior, Quarterback

Tanton Babcock, Harbor Beach, Senior, Quarterback

Parker Peruski, Ubly, Senior, Guard

Logan Volmering, Ubly, Senior, Tackle

Colin Roggenbuck, Harbor Beach, Senior, Tackle

Justin MaCalpine, Cass City, Junior, Guard

Kory Lambson, Sandusky, Senior, Tackle

Chris Oswald, Ubly, Senior, Tight End

Josh Steely, Cass City, Senior, End

Benson Harper, Harbor Beach, Freshman, WR

Mark Heilig, Ubly, Senior , Back

Aiden Mackowiak, Ubly, Senior, Back

Landyn Schott, Cass City, Junior, Back

Carter Krause, Sandusky, Junior, Back

Brett Mueller, Ubly, Junior, Kicker

SECOND TEAM OFFENSE

Quintin Sartin, Marlette, Junior, Quarterback

Kyle Guibord, Sandusky, Senior, Quarterback

Mitchell Foote, Ubly, Junior, Tackle

Ethan Kampo, Cass City, Senior, Tackle

Connor Kelly, Marlette, Junior, Guard

Denny Tovar, Sandusky, Sophomore, Center

Noah Goodwin, Memphis, Sophomore, Guard

Jace Knoblock, Harbor Beach, Senior, End

Aaron Bower, Marlette, Junior, End

Brenden Long, Sandusky, Senior, Tight End

Westley Chapin, Marlette, Sophomore, WR

Seth Maurer, Ubly, Junior, Back

Shea Woodke, Harbor Beach, Junior, Back

Caden Bucholtz, Harbor Beach, Freshmen, Back

Logan Malloy, Marlette, Junior, Back

Jace Knoblock, Harbor Beach, Senior, Kicker

Evan Clark, Cass City, Senior, Kicker

HONORABLE MENTION OFFENSE

Caiden Borowski, Memphis, Junior, Quarterback

Canden Peruski, Ubly, Junior, Guard

Cameron Ferris, Ubly, Senior, Center

Lucus Tschsrhart, Cass City, Junior, Guard

Jack Macha, Marlette, Senior, Center

Nathan Abbott, Marlette, Senior, Guard

John Macha, Marlette, Junior, Tackle

Mitchell Davis, Sandusky, Senior, Guard

Luke Volmering, Ubly, Sophomore, Tight End

Cody Rembowski, Memphis, Senior, Tight End

Bryce Stirzinger, Memphis, Junior, Tight End

Josh Blaszak, Memphis, Sophomore, Back

Cody Rembowski, Memphis, Senior, Kicker

Trysten Gruber, Cass City, Junior, Center

Tyler Izydorek, Marlette, Junior, Back

Nick Leen, Sandusky, Junior, Line

FIRST TEAM DEFENSE

Parker Peruski, Ubly, Senior, Tackle

Colin Roggenbuck, Harbor Beach, Senior, Tackle

Josh Steely, Cass City, Senior, End

Mitchell Davis, Sandusky, Senior, DL

Aiden Mackowiak, Ubly, Senior, MLB

Canden Peruski, Ubly, Junior, MLB

Jace Knoblock, Harbor Beach, Senior, LB

Kory Lambson, Sandusky, Senior, LB

Evan Peruski, Ubly, Junior, DB

Mark Heilig, Ubly, Senior, DB

Tanton Babcock, Harbor Beach, Senior, Safety

Tyler Franzel, Sandusky, Junior, Punter

SECOND TEAM DEFENSE

Logan Volmering, Ubly, Senior, Tackle

Chris Oswald, Ubly, Senior, End

Jack Smaglinski, Harbor Beach, Sophomore, End

Jack Macha , Marlette, Senior, Line

Seth Maurer, Ubly, Junior, OLB

Luke Volmering, Ubly, Sophomore, OLB

Shea Woodke, Harbor Beach, Senior, LB

Caden Bucholtz, Harbor Beach, Freshmen, LB

Tyler Franzel, Sandusky, Junior, LB

Alex Bowerson, Memphis, Senior, MLB

Tyler Cumper, Cass City, Junior, Back

Carter Patrick, Cass City, Junior, Back

Whestley Chapin, Marlette, Sophomore, Back

Kyle Guibord, Sandusky, Senior, Safety

Bryce Stirzinger, Memphis, Junior, Punter

HONORABLE MENTION DEFENSE

Mitchell Foote, Ubly, Senior, Tackle

Seth Nowiski, Harbor Beach, Junior, End

Ethan Kampo, Cass City, Senior, Tackle

Trysten Gruber, Cass City, Junior, Tackle

Aaron Bower, Marlette, Junior, DL

Dow Huggett, Marlette, Sophomore, DL

Carter Krause, Sandusky, Junior, DL

Carter Long, Memphis, Sophomore, End

Hayden Rhadigan, Memphis, Junior, Tackle

Koen Daugherty, Memphis, Junior, OLB

Caden Osantowski, Ubly, Senior, Back

Josh Gazley, Memphis, Junior, Safety

Wesley Chapin, Marlette, Sophomore, Punter

Troy Wells, Harbor Beach, Senior, LB

FINAL REGULAR SEASON STANDINGS

Ubly: 5-0

Harbor Beach: 4-1

Cass City: 3-2

Marlette: 2-3

Sandusky: 1-4

Memphis: 0-5