GTC East All-Conference Volleyball

FIRST TEAM

Gabby Martinez, Marlette, Junior, MH

Hollie Hartwell, Marlette, Senior, MH

Karlee Guza, Harbor Beach, Senior, Libero

Tori Hurren, Harbor Beach, Senior, MH

Addison Hagen, Ubly, Junior, MH

Carly Guza , Ubly, Senior, MH

Ava Barnes , Brown City, Sophomore, Setter

SECOND TEAM

Ciatilyn Keys, Marlette, Senior, Libero

Emma Heussner, Marlette, Junior, Setter

Olivia Findlay, Marlette, Junior, OH

Lara Menegotti, Harbor Beach, Senior, OH

Madeline Langenburg, Ubly, Junior, OH

Abbey Stanley, Brown City, Junior, OH

Julia Schaefer, Capac, Senior, Setter

Ava Rhein, Memphis, Junior, MH

HONORABLE MENTION

Adi Ruggles, Marlette, Junior, OH

Dalaney Gage, Marlette, Junior, DS

Mariah Jahn, Harbor Beach, Junior, MH

Jocelyn Bambach, Ubly, Junior, Libero

Miley Donnellon, Ubly, Sophomore, Setter

Carley Kalbfleisch, Brown City, Senior, RS

Asia Kenna , Brown City, Junior, Libero

Cathy Williamson, Capac, Senior, OH

Gracie Klink, Capac, Senior, OH

Olivia Stone, Sandusky, Senior, OH

Lilah Feehan, Sandusky, Senior, All Around

Adalee Kaufman, Sandusky, Junior, Hitter

Lauren Wronski, Memphis, Junior, Setter

Hannah Gentner, Memphis, Senior, MH

Breanna McKnight, Memphis, Senior, OH

FINAL LEAGUE STANDINGS

Marlette: 12-0

Harbor Beach: 9-3

Ubly: 9-3

Brown City: 5-7

Capac: 3-8

Sandusky: 3-8

Memphis: 0-12