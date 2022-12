First Team All-League Offense

QB.) Owen Corlis – Kingston 11 th grade

RB.) Dylan Ball – Deckerville – 11 th grade

RB.) Lucas Kolb – Oakland Christian – 11 th grade

WR.) Romiel Clausell – Atherton – 12 th grade

WR.) Turner Marquardt – Kingston – 11 th grade

TE.) Derek Osborne – Deckerville – 12 th grade

TE.) Connor Palmer – Deckerville – 12 th grade

OL.) Alex Wren – Mayville – 12 th grade

OL.) Myles Spencer – Kingston – 11 th grade

OL.) Lawson Lyons – Kingston – 12 th grade

OL.) Remi Sparre – Oakland Christian – 11 th grade

OL.) Brady Sharbowski – Deckerville – 12 th grade

C.) Bryson Miller – Oakland Christian – 12 th grade

K.) Hunter Garza – Deckerville – 10 th grade

Second Team All-League Offense

QB.) Hunter LaBean – Mayville – 12 th grade

RB.) Jace Brown – Mayville – 11 th grade

RB.) James Rayl – Kingston – 11 th grade

WR.) Luka Campbell – Mayville – 10 th grade

WR.) James Vines – Atherton – 12 th grade

TE.) Wyatt Hurley – Capac – 11 th grade

TE.) Chase Monroe – Genesee – 10 th grade

OL.) Steven Haag – Kingston – 10 th grade

C.) Hunter Vennevy – Kingston – 11 th grade

C.) Gabe Kappen – Deckerville – 11 th grade

K.) James Wilson – Kingston – 12 th grade

Honorable Mention All-League Offense

Atherton – James Wilson

Capac – Zach Langmesser, James Meadows

Genesee – Brady McGregor,

Kingston – James Wilson, Tanner James,

Mayville – Mason Halsne,

Oakland Christian – Jordan Johnson, Jack Currie, Solomon Martin

First Team All-League Defense

DL.) Alex Wren – Mayville – 12 th grade

DL.) Michael Deroseau – Kingston – 12 th grade

DL.) Myles Spencer – Kingston – 11 th grade

DL.) Logan Pruden – Oakland Christian – 12 th grade

DL.) Connor Palmer – Deckerville – 12 th grade

LB.) Hunter LaBean – Mayville – 12 th grade

LB.) James Rayl – Kingston – 11 th grade

LB.) Lucas Kolb – Oakland Christian – 11 th grade

LB.) James Winn – Genesee – 12 th grade

LB.) Brady Sharbowski – Deckerville – 12 th grade

DB.) Romiel Clausell – Atheron – 12 th grade

DB.) Owen Corlis – Kingston – 11 th grade

DB.) Turner Marquardt – Kingston – 11 th grade

DB.) Gabe Mlynarek – Oakland Christian – 11 th grade

P.) Hunter Garza – Deckerville – 10th grade

P) Demontre Davis – Atherton – 11th grade

Second Team All-League Defense

DL.) Blake Phillips – Capac – 12th grade

DL.) Wyatt Hurley – Capac – 11th grade

DL.) Austin Abbe – Genesee – 11 th grade

DL.) Preson Holan – Deckerville – 10 th grade

LB.) Jace Brown – Mayville – 11 th grade

LB.) Brady Hoag – Mayville – 10 th grade

LB.) Nathan Weatherford – Atherton – 12 th grade

LB.) Lawson Lyons – Kingston – 12 th grade

LB.) Tanner James – Kingston = 9 th grade

DB.) Carlos Uribe-Arse – Capac – 11 th grade

DB.) Gavin Wager – Mayville – 10 th grade

DB.) Brandon Rouse – Genesee – 9 th grade

DB.) Ian Flanagan – Genesee – 9 th grade

P.) Hunter LaBean -Mayville – 12 th grade

Honorable Mention All-League Defense

Atherton – Joseph Embury

Capac – Derek Mason,

Deckerville – Dylan Ball

Kingston – James Wilson, Steven Haag

Oakland Christian – Jake Brock, Solomon Martin, Colin Kolb, Rhys Townsend

Stripes Division

First Team All-League Offense

QB.) Ethan Shwary – Merritt Academy – 12th grade

RB.) Caleb Lentner – Peck – 12th grade

RB.) Nik Lewis – CPS- 12th grade

WR.) Aiden Dupis – Merritt Academy – 12th grade

WR.) Gatlin Guild – Akron – 11th grade

TE.) Gabe Gerber – Peck 11th grade

TE.) Logan Drummond – Ashley – 12th grade

OL.) Joel Molesworth – Peck – 11th grade

OL.) Braxton Vigenski – North Huron – 12th grade

OL.) Luke Dengler – BCAS – 12th grade

OL.) Heath Powelson – Ashley – 12th grade

C.) Joey Burns – Peck 11th grade

K.) Julius Stemaker – Akron – 11th grade

Second Team All-League Offense

QB.) Colton Karpouch – Akron – 11th grade

RB.) John Henson – North Huron – 12th grade

RB.) Griffin Johnson – Akron – 12th grade

RB.) Nathan Feltner – Caseville – 11th grade

WR.) Jaeden Lee – Merritt Academy – 12th grade

WR.) Steven VanConant – Peck -12th grade

WR.) Bo Williams – BCAS – 9th grade

TE.) Brendan Potter – CPS – 12th grade

OL.) Elliott Isbister – Merritt Academy – 12th grade

OL.) Jackson Dupuis – Merritt Academy – 10th grade

OL.) Jake Molesworth – Peck – 9th grade

OL.) Clayton Stanton – North Huron – 11th grade

OL.) Kole Kozlowski – North Kozlowski – 12th grade

C.) Brendan Durham – Akron – 12th grade

K.) Matthew Kennedy – Caseville – 12th grade

Honorable Mention All-League Offense

Ashley – Bailey Long, Will Long

BCAS – Jack Wetters, Robbie Ballard

Caseville – Austin Arnold

CPS – Tyler Bartley

Merritt Academy – Kale Strauch

North Huron – Jordan Coleman, Mason Hatch, Bob Kozlowski, Jordan Schave

First Team All-League Defense

DL.) Steven VanConant – Peck – 12th grade

DL.) Braxton Vigenski – North Huron – 12th grade

DL.) Gavin Prime – Akron – 11th grade

DL.) Antonio Salinas – BCAS – 11th grade

LB.) Jaeden Lee – Merritt Academy – 12th grade

LB.) Caleb Lentner – Peck – 12th grade

LB.) John Henson – North Huron – 12th grade

LB.) Luke Dengler – BCAS – 12th grade

DB.) Aiden Dupuis – Merritt Academy – 12th grade

DB.) Elliot Isbister – Merritt Academy – 12th grade

DB.) Brady Babcock – Peck 12th grade

DB.) Isaac Squires – Akron – 11th grade

DB.) Logan Drummond – Ashley – 12th grade

P.) Matthew Kennedy – Caseville – 12th

Second Team All-League Defense

DL.) Gavin Malek – Ashley – 10th grade

DL.) Gabe Gerber – Peck 11th grade

DL.) Mason Hatch – North Huron – 12th grade

DL.) Brendan Potter – CPS – 12th grade

LB.) Jordan Coleman – North Huron – 12th grade

LB.) Griffin Johnson – Akron – 12th grade

LB.) Nathan Feltner – Caseville – 11th grade

LB.) Bailey Long – Ashley – 12th grade

DB.) Kole Kozlowski – North Huron – 12th grade

DB.) Mikey Jasso – CPS – 12th grade

DB.) Shyann Kubont – Caseville – 12th grade

DB.) Bo Williams – BCAS – 9th grade

P.) Logan Drummond – Ashley – 12th grade

Honorable Mention All-League Defense

Akron – Colton Karpouch, Whyatt Erdody

Ashley – Heath Powelson

BCAS – Ryan McDonell

Caseville – Cameron McCormick

CPS – Tristan Pritchett, Tylar Bartley

North Huron – Landen Mergucz, Ethan Champage

Merritt Academy – Gianni Brisson, Ethan Shwary, Jackson Dupis

Peck – Carsten Lieblang, Carter Babcock, Joey Burns, Cameron Anglebrandt