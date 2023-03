Written by: Tribune Recorder Leader

In no particular order: Sgt. Harlow Elsholz, Marines (1967-1970), Staff Sgt. Lenny Lamm, Air Force (1969-1976), Sgt. Chuck Cummings, National Guard (1971-1977), Sgt. Greg Wood, Army/Navy (1979-1993), Sgt. Ryan Eugster, Army (1998-2001), Staff Sgt. Casee Williams, Army (2001-Present), Petty Officer Mike Harm, Coast Guard (1966-1970), Sgt. Tim Ball, Army (21 Years), Sgt. Ben Jones, Marines (2003-2011).