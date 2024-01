Marlette Schools 2024 Snowcoming Court: front (l-r): Emma Wilson, Mariah O’Dell, Cara Cumper, Bianca Marroquin and Gabby Martinez. Back (l-r): Cole Pasque, Joeseph Rohling, Izeyah Wolf, Logan Malloy, and Connor King. Snowcoming is February 2.

2024 Representatives (l-r): Tilli Ruggles, Aiden Liccardello, JayLynn Watters, Adam Wilcox, Ryan Ramirez and Sylvia Guzek.