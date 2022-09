Sanford takes First

Deckerville’s Sophia Sanford took first at the Hatchet Invitational with a time of 20:56.62.

Other local places:

Lilah Kiley, 21:38.40, Kingston Molly Walker, 22:01.14, Kingston Alexandra Findlay, 22:57.70, Marlette Leah Trigger, 23:50.54, Deckerville Gracy Walker, 23:55.05, Kingston Zoe Van Rijn, 24:06.94, Kingston Isabella Hinojosa, 24:32.58, Marlette Lauren Eager, 25:34.74, Peck Hailey McGuire, 25:54.48, Kingston Rebecca Moeller, 26:01.29, Deckerville Hayley Hazen, 28:22.99, Marlette Reise Lonnborg, 28:33.65, Peck Nowell Van Rijn, 29:09.89, Kingston Cassandra Trigger, 29:55.99, Deckerville Alyssa Hazen, 33:08.64, Marlette Abby Meyer, 34:37.09, Marlette

Boys (overall winner and area athletes) Ethan Green, 17:28.84, Kingston

11.Colin Beck,18:47.33, Deckerville Turlough Bennett, 19:10.68, Marlette Nicholas Rayl, 19:42.01, Kingston Isaiah Helton, 20:07.90, Kingston Hector Pisha, 21:41.14, Kingston Luke Thomas, 21:50.33, Marlette Cameron King, 22:12.30, Marlette Christopher Cumper, 23:39.51, Kingston Caden Meyer, 23:43.98, Marlette Luka McCombs, 23:52.00, Marlette Kaden Bruce, 24:15.49, Kingston Cody Cairo, 24:42.61, Peck Ethan Eugster, 25:03.22, Deckerville Orion Berger, 25:21.54, Deckerville Leeland Lapp, 25:24.50, Deckerville Anthony Rosario, 25:52.63, Marlette Logan McIntyre, 27:16.70, Marlette