Deckerville Boys and Girls take First

It was a very successful home track meet for the Deckerville Eagles last Friday night, as both teams took first. The girls competed against eight other schools, scoring 209.5 points; Kingston 123.5; Ubly 107; Peck 51; Caseville 38; North Huron 33; Merrill 29; CPS 12; and Akron-F’Grove 10. The boys had 150 points, followed closely by Kingston with 148. CPS had 75; Caseville 54; Ubly 52; Merrill 41; Akron-F’Grove 40; Peck 34; Memphis 26; North Huron 21.

Deckerville boys coach Dan Woodard said, “It was an incredible group effort. We set some goals for ourselves and from the first race of the meet the kids did an outstanding job. There were some very talented teams there and to be able to get the win was a great night for us.”

(First place finish and CPS, Deckerville, Kingston and Peck results)

Boys

100 Meters

Nathan Feltner, 11.36, Caseville Josiah Muxlow, 11.67, Kingston Ethan Harrington, 11.80, Kingston Dylan Ball, 12.32, Deckerville

200 Meters Nathan Feltner, 23.50, Caseville Ethan Harrington, 23.90, Kingston Alex Affer, 24.60, Peck Mikey Jasso, 24.85, CPS James Wilson, 25.54, Kingston Brady Babcock, 25.70, Peck

400 Meters Jacob Messing, 52.80, Ubly Hunter Garza, 55.74, Deckerville Evan Grigg, 55.85, CPS Connor Palmer, 56.99, Deckerville Evan Gobie, 59.26, Deckerville

800 Meters Colin Beck, 2:21.93, Deckerville Logan Martin, 2:22.64, Deckerville Victor Colman, 2:25.94, Kingston Liam Eggink, 2:31.37, Deckerville Parker Merriman, 2:35.71, Deckerville Canton Tetil, 2:37.02, Kingston Grayson Klaty, 2:43.00, CPS Carson Zyrowski, 2:47.92, Kingston Jayden Hang, 2:57.91, Peck

1600 Meters Ethan Green, 5:01.64, Kingston Colin Beck, 5:17.32, Deckerville Nicholas Rayl, 5:30.05, Kingston Trevor Klaty, 5:33.69, CPS Logan Shanks, 5:46.63, Deckerville Isaac Beaver, 5:56.20, Deckerville Orion Berger, 6:29.68, Deckerville Hunter Robinson, 7:10.63, Kingston

3200 Meters Ethan Green, 10:33.58, Kingston Colin Beck, 12:21.67, Deckerville Trevor Klaty, 12:42.83, CPS Ethan Eugster, 14:08.70, Deckerville Kaden Bruce, 14:09.37, Kingston Parker Merriman, 14:11.76, Deckerville Orion Berger, 14:56.10, Deckerville

110m Hurdles Kaden Bruce, 17.05, Kingston Randy Hartel, 19.55, CPS Jessie Kubacki, 20.30, Deckerville Brady Sharbowski, 21.79, Deckerville

300m Hurdles Kaden Bruce, 46.39, Kingston Brady Babcock, 50.24, Peck Logan Shanks, 51.01, Deckerville Jessie Kubacki, 52.56, Deckerville

4×100 Relay Owen Corlis, James Wilson, Ethan Harrington, Josiah Muxlow, 46.17, Kingston Jeremy Hartel, Mikey Jasso, Evan Grigg, Randy Hartel, 47.81, CPS

4×200 Relay Evan Grigg, Jeremy Hartel, Mikey Jasso, Randy Hartel, 1:39.41, CPS Dylan Ball, Trenten Park, Hunter Garza, Connor Palmer, 1:41.37, Deckerville Brady Babcock, Aidan Alfaro, Jayden Hang, Alex Affer, 1:50.90, Peck Matthew Mouton, Zachary Souva, Matthew Sommerfield, Tanner James, 1:53.58, Kingston

4×400 Relay Ethan Harrington, Josiah Muxlow, Owen Corlis, James Wilson, 3:43.71, Kingston Brendan Porter, Mikey Jasso, Evan Grigg, Keagan Emerick, 3:52.99, CPS McCoy Parker, Evan Gobie, Hunter Garza, Logan Shanks, 3:59.17, Deckerville

4×800 Relay Hector Pisha, Victor Colman, Nicholas Rayl, Ethan Green, 9:32.04, Kingston Colin Beck, Parker Merriman, Logan Shanks, Derek Osborne, 9:38.60, Deckerville Keagan Emerick, Grayson Klaty, Trevor Klaty, Brendan Porter, 11:59.06, CPS

Shot Put Connor Palmer, 43′ 3, Deckerville Derek Osborne, 40′ 0, Deckerville Preston Holman, 36′ 5, Deckerville Brady Sharbowski, 35′ 7, Deckerville

Discus Connor Palmer, 113′ 3, Deckerville Canton Tetil, 95′ 10, Kingston Brady Sharbowski, 93′ 6.5, Deckerville

High Jump Austin DeRoseau, 6′ 0, Kingston Kaden Bruce, 5′ 8, Kingston Logan Henderson, 5′ 8S, CPS Tanner James, 5′ 6, Kingston Aidan Alfaro, 4′ 6, Peck

Pole Vault Logan Henderson, 9′ 0, CPS Corbin Sharbowski, 8′ 0, Deckerville

Long Jump Alex Affer, 20′ 10, Peck Owen Corlis, 18′ 8, Kingston Hunter Garza, 18′ 1.5, Deckerville James Wilson, 16′ 8, Kingston

Womens Results

100 Meters Aubree Moeller, 14.14, Deckerville Ryleigh Ureel, 14.22, Peck Faith Boyl, 14.47, Kingston Layla Blythe-Davis, 14.67, CPS Mya Garza, 14.67, Deckerville

200 Meters Lilah Kiley, 29.16, Kingston Alecsis Gould, 30.44, Kingston Lauren Eager, 31.27, Peck Mya Garza, 31.41, Deckerville Mara Anton, 32.05, Deckerville

400 Meters Lauren Eager, 1:09.74, Peck Mya Garza, 1:11.57, Deckerville Mara Anton, 1:12.01, Deckerville Madalyn Rumble, 1:19.40, Deckerville

800 Meters Sophia Sanford, 2:40.56, Deckerville Gracy Walker, 2:55.81, Kingston Carla Toral, 3:06.67, Deckerville

1600 Meters Sophia Sanford, 5:43.67, Deckerville Lilah Kiley, 5:54.10, Kingston Leah Trigger, 6:41.05, Deckerville

3200 Meters Sophia Sanford, 12:50.91, Deckerville Leah Trigger, 15:00.81, Deckerville Brooke Barker, 16:07.78, Deckerville Desiree Castillo, 16:13.71, Deckerville

100m Hurdles Aubree Moeller, 18.27, Deckerville Rebecca Moeller, 18.69, Deckerville Chesaney Wenzlaff, 19.66, Kingston

300m Hurdles Rebecca Moeller, 51.46, Deckerville Aubree Moeller, 53.89, Deckerville Sophia Sanford, 54.50, Deckerville

4×100 Relay Alecsis Gould, Faith Boyl, Meeghan Flikkie, Delaney St. George, 55.90, Kingston Madyson Garza, Maryanne Sanford, Cassandra Trigger, Jeneil Keinath, 1:04.69, Deckerville

4×200 Relay Delaney St. George, Meeghan Flikkie, Alecsis Gould, Kennedy Hall, 1:58.47, Kingston Ava Collins, Ashlyn Leong, Lauren Eager, Ryleigh Ureel, 2:06.89, Peck Mara Anton, Axelle Mousse, Jeneil Keinath, Madalyn Rumble,2:13.29,

Deckerville

4×400 Relay Lilah Kiley, Meeghan Flikkie, Delaney St. George, Kennedy Hall, 4:34.39, Kingston Carla Toral, Axelle Mousse, Jeneil Keinath, Mya Garza, 5:19.25, Deckerville

4×800 Relay Meeghan Flikkie, Lilah Kiley, Gracy Walker, Kennedy Hall, 11:19.98, Kingston Brooke Barker, Carla Toral, Axelle Mousse, Jeneil Keinath, 13:20.32, Deckerville

Shot Put Cassandra Trigger, 31′ 1, Deckerville Heidi Matheny, 29′ 3.25, Kingston Madisyn Taylor, 25′ 3.25, Peck

Discus Cassandra Trigger, 95′ 5, Deckerville Heidi Matheny, 82′ 2.5, Kingston Maryanne Sanford, 73′ 7, Deckerville

High Jump Alecsis Gould, 4′ 10, Kingston Ryleigh Ureel, 4′ 2, Peck Addison Jobson, 4′ 0, Kingston Axelle Mousse, 3′ 10, Deckerville

Pole Vault Aubree Moeller, 8′ 0, Deckerville Rebecca Moeller, 7′ 6, Deckerville Maryanne Sanford, 6′ 6, Deckerville

Long Jump Emma Case, 14′ 9.5, North Huron Delaney St. George, 14′ 7.5, Kingston Layla Blythe-Davis,14′ 4, CPS Rebecca Moeller, 12′ 8, Deckerville Ava Collins, 12′ 5, Peck Ashlyn Leong, 12′ 0, Peck