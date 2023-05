Deckerville, Marlette Track Teams Excel at Regionals

The Lady Eagles took runner-up at regionals last Friday, just 8 points shy of winning. The boys took fourth. The Marlette Red Raider Girls took third, the Marlette boys tied for second.

Girls Team scores: Kingston – 117.5; Deckerville – 109.5; Marlette – 103; USA – 95; Brown City – 46.5; Harbor Beach – 41; Mayville – 38.5; Ubly – 34; Capac – 29; Peck – 20; Caseville – 10; CPS – 6; North Huron – 5; Kimball New Life Christian – 5

Boys Team scores: Kingston – 129; Marlette – 82; USA – 82; Deckerville – 72; Brown City – 58; CPS – 40; Capac – 33; Ubly – 33; Caseville – 32; Mayville – 28; Harbor Beach – 28; Akron-Fairgrove – 21; Peck – 11; Kimball New Life Christian – 6; North Huron – 5.

Girls

100 Meters

Layla Bolzman, 13.07, USA Delaney St. George, 13.57, Kingston Aubree Moeller, 14.08, Deckerville Faith Boyl, 14.09, Kingston Ryleigh Ureel, 14.62, Peck

200 Meters Layla Bolzman, 27.72, USA Delaney St. George, 27.88, Kingston Rebecca Moeller, 29.36, Deckerville Faith Boyl, 29.93, Kingston Layla Blythe-Davis, 29.94, CPS

400 Meters Lilah Kiley, 1:02.49, Kingston Delaney St. George, 1:04.75, Kingston Lauren Eager, 1:06.88, Peck Mara Anton, 1:09.33, Deckerville Dalaney Gage, 1:09.97, Marlette HarLee Leasher, 1:10.45, Brown City Mya Garza, 1:11.18, Deckerville Gracie Sparrer, 1:11.54, Brown City Violet Johnson, 1:19.66, CPS Kristen Gieraltowski, 1:28.11, Peck

800 Meters Lilah Kiley, 2:34.33, Kingston Lily Lemanski, 2:34.80, Marlette Sophia Sanford, 2:45.03, Deckerville Gracy Walker, 2:48.84, Kingston Carla Toral, 2:50.53, Deckerville Shelby Parker, 3:00.11, Marlette Kristen Gieraltowski, 3:38.97, Peck

1600 Meters Sophia Sanford, 5:45.13, Deckerville Kyra Beemer, 5:51.76, Brown City Gracy Walker, 6:12.74, Kingston Shelby Parker, 6:25.78, Marlette Carla Toral, 6:27.74, Deckerville Isabella Hinojosa, 6:37.73, Marlette

3200 Meters Sophia Sanford, 12:50.25, Deckerville Kyra Beemer, 13:11.99, Brown City Isabella Hinojosa, 14:14.57, Marlette Leah Trigger, 14:41.74, Deckerville

100m Hurdles Olivia Findlay, 17.12, Marlette Aubree Moeller, 18.02, Deckerville Rebecca Moeller, 18.95, Deckerville Chesaney Wenzlaff, 19.56, Kingston

300m Hurdles Rebecca Moeller, 51.18, Deckerville Sophia Sanford, 53.07, Deckerville Olivia Findlay, 53.57, Marlette Aubree Moeller, 55.11, Deckerville Chesaney Wenzlaff, 59.45, Kingston Anna McClintic, 1:02.43, Brown City Jordis Mosher, 1:07.31, Kingston

4×100 Relay Molly Walker, Faith Boyl, Alecsis Gould, Meeghan Flikkie, 54.66, Kingston Bella Malinczak, Aurora Millsap, Miley Bowers, Leighanna Bowers, 56.18, Brown City Lily Lemanski, Elizabeth Gierman, Alexandra Findlay, Adilyn Ruggles, 56.96, Marlette Ashlyn Leong, Lauren Eager, Ava Collins, Ryleigh Ureel, 57.00, Peck Axelle Mousse, Madalyn Rumble, Maryanne Sanford, Madyson Garza, 1:00.83, Deckerville

4×200 Relay Lilah Kiley, Molly Walker, Meeghan Flikkie, Alecsis Gould, 1:53.96, Kingston Alexis Clapsaddle, Adilyn Ruggles, Lily Lemanski, Elizabeth Gierman, 1:57.98, Marlette Aurora Millsap, Anna McClintic, Miley Bowers, Leighanna Bowers, 1:59.73, Brown City Axelle Mousse, Mara Anton, Madalyn Rumble, Mya Garza, 2:03.26, Deckerville

4×400 Relay Lilah Kiley, Molly Walker, Meeghan Flikkie, Alecsis Gould, 4:27.01, Kingston Alexis Clapsaddle, Adilyn Ruggles, Lily Lemanski, Elizabeth Gierman, 4:41.35, Marlette Mara Anton, Carla Toral, Madalyn Rumble, Mya Garza, 4:42.68, Deckerville HarLee Leasher, Anna McClintic, Lila Woodall, Gracie Sparrer, 4:53.30, Brown City

4×800 Relay Maze Gusa, Erica Klee, Katie Sweeney, Abigail Guza, 10:38.34, Ubly HarLee Leasher, Alayna Freeland, Lila Woodall, Kyra Beemer, 11:15.75, Brown City Chesaney Wenzlaff, Meeghan Flikkie, Molly Walker, Gracy Walker, 11:16.09, Kingston Carla Toral, Mara Anton, Leah Trigger, Mya Garza, 11:30.56, Deckerville

Shot Put Lily Parker, 39-06.00, Marlette Heidi Matheny, 31-07.50, Kingston Cassandra Trigger, 29-10.00, Deckerville Madisyn Taylor, 26-05.00, Peck Layla Godsey, 25-11.75, Peck Leighanna Bowers, 25-03.00, Brown City Madyson Garza, 25-02.00, Deckerville Addyson Ganley, 23-04.50, CPS Marissa Klupp, 21-10.75, Kingston JJ Hauxwell, 20-01.00, Marlette Kayla Smith,19-08.50, Brown City Autumn Loeschke, 17-01.75, CPS

Discus Lily Parker, 107-11, Marlette Cassandra Trigger, 98-10, Deckerville Heidi Matheny, 86-10, Kingston Joshana Foster, 80-07, Brown City Leighanna Bowers, 80-03, Brown City Leah Trigger, 74-00, Deckerville Annika Beaver, 71-00, Peck Marissa Klupp, 64-10, Kingston Shelby Parker, 62-02, Marlette Madisyn Taylor, 61-06, Peck Violet Johnson, 56-03, CPS Addyson Ganley, 54-02, CPS

High Jump Olivia Findlay, 5-05.00, Marlette Alecsis Gould, 4-10.00, Kingston Anna Lyons, 4-10.00, Brown City Elizabeth Gierman, 4-08.00, Marlette Alexandra Findlay, 4-05.00, Marlette Chesaney Wenzlaff, 4-05.00, Kingston Skylar Vincent, 4-02.00, Brown City

Pole Vault Varsity – Finals Rebecca Moeller, 9-06.00, Deckerville Aubree Moeller, 8-06.00, Deckerville Alexandra Findlay, 8-00.00, Marlette Dalaney Gage, 7-06.00, Marlette Lila Woodall, 7-06.00, Brown City Maryanne Sanford, 7-06.00, Deckerville Payge Rosky, 6-00.00,,Brown City

Long Jump Olivia Findlay, 16-11.75, Marlette Delaney St. George, 15-05.50, Kingston Ryleigh Ureel, 15-03.25, Peck Lauren Eager, 15-03.00, Peck Layla Blythe-Davis, 15-02.00, CPS Miley Bowers, 14-07.25, Brown City Alexandra Findlay, 13-08.00, Marlette Faith Boyl, 13-07.25, Kingston Gracie Sparrer, 12-01.75, Brown City Madalyn Rumble, 11-05.50, Deckerville

Boys

100 Meters

Nathan Feltner, 11.73, Caseville Ethan Harrington, 11.92, Kingston Owen Corlis, 12.21, Kingston Dylan Ball, 12.50, Deckerville

200 Meters Josiah Muxlow, 23.57, Kingston Mikey Jasso, 24.69, CPS Callen Hagey, 25.08, Brown City Alex Affer, 25.23, Peck

400 Meters Jacob Messing, 51.62, Ubly Ethan Harrington, 55.53, Kingston Evan Grigg, 56.41, CPS Jacob Eager, 58.07, Brown City Evan Gobie, 58.82, Deckerville Matthew Sommerfield, 1:00.30, Kingston Brendan Porter, 1:00.59, CPS Josh Eager, 1:00.96, Brown City Liam Eggink, 1:01.60, Deckerville Aidan Alfaro, 1:06.25, Peck Logan McIntyre, 1:07.12, Marlette Jayden Hang, 1:10.60, Peck Tyler Ramirez, 1:12.58, Marlette

800 Meters John Schoen, 2:10.21, Capac Turlough Bennett, 2:10.37, Marlette Logan Martin, 2:16.85, Deckerville Grayson Klaty, 2:17.12, CPS Hector Pisha, 2:21.24, Kingston Jessie Kubacki , 2:23.63, Deckerville Devin Dudley, 2:23.70, Brown City Victor Colman , 2:26.92, Kingston Trevor Klaty, 2:27.16, CPS Luke Thomas, 2:34.06, Marlette

1600 Meters Ethan Green, 4:45.18, Kingston Carson Burgess, 4:48.34, Brown City Colin Beck, 5:08.66, Deckerville Gianino Perna, 5:13.39, Marlette Trevor Klaty, 5:18.30, CPs Devin Dudley, 5:31.01, Brown City Nicholas Rayl, 5:38.28, Kingston Anthony Rosario, 5:44.45, Marlette Beaver Isaac, 5:49.65, Deckerville

3200 Meters Ethan Green, 10:25.77, Kingston Carson Burgess, 10:34.68, Brown City Gianino Perna, 12:03.67, Marlette Hector Pisha,12:21.60, Kingston Ethan Eugster, 13:34.74, Deckerville Orion Berger, 14:12.01, Deckerville

110m Hurdles Kaden Bruce,16.45, Kingston Cameron King, 20.08, Marlette Logan Shanks, 20.43, Deckerville

300m Hurdles Tyrus Davidson, 43.87, Mayville Kaden Bruce, 44.16, Kingston Logan Malloy, 47.91, Marlette Carden Hagey, 49.13, Brown City Logan Shanks, 49.73, Deckerville Corbin Sharbowski,49.90, Deckerville Wynn Blake, 50.27, Brown City Cameron King, 52.76, Marlette Marcus Steff, 58.41, Kingston

4×100 Relay Ethan Harrington, Josiah Muxlow, Owen Corlis, James Wilson, 46.59, Kingston Jeremy Hartel, Evan Grigg, Mikey Jasso, Nikolaus Lewis, 47.03, CPS Callen Hagey, Lawson Cooper, Carden Hagey, Tanner Gingell, 48.10, Brown City Tyler Izydorek, Logan Malloy, Logan McIntyre, Spencer Guzek, 48.92, Marlette Dylan Ball, Preston Holman, Corbin Sharbowski, Evan Gobie, 49.96, Deckerville

4×200 Relay James Wilson, Ethan Harrington, Josiah Muxlow, Owen Corlis, 1:35.32, Kingston Dylan Ball, Connor Palmer, Hunter Garza, Logan Martin, 1:37.14, Deckerville Evan Grigg, Jeremy Hartel, Mikey Jasso, Nikolaus Lewis, 1:37.67, CPS Callen Hagey, Lawson Cooper, Hunter Ostrander, Tanner Gingell, 1:41.92, Brown City Turlough Bennett, Luke Thomas, Quintin Sartin, Spencer Guzek, 1:42.22, Marlette

4×400 Relay Hunter Garza, Colin Beck, Connor Palmer, Logan Martin, 3:47.20, Deckerville Evan Grigg, Grayson Klaty, Mikey Jasso, Brendan Porter, 3:50.59, CPS Logan Malloy, Turlough Bennett, Quintin Sartin, Luke Thomas, 4:02.29, Marlette Jacob Eager, Josh Eager, Wynn Blake, Carden Hagey, 4:14.00, Brown City Matthew Sommerfield, Victor Colman, Carson Zyrowski, Colin Corlis, 4:28.19, Kingston

4×800 Relay Jessie Kubacki, Hunter Garza, Logan Martin, Colin Beck, 9:03.57,Deckerville Luke Thomas, Gianino Perna, Spencer Guzek, Turlough Bennett, 9:07.14, Marlette Hector Pisha, Victor Colman, Nicholas Rayl, Ethan Green, 9:24.42, Kingston Devin Dudley, Wynn Blake, Josh Eager, Carson Burgess, 9:31.47, Brown City Grayson Klaty, Trevor Klaty, Tylar Bartley, Brendan Porter, 9:41.57, CPS

Shot Put Kyle Affer, 45-01.50, Brown City Connor Palmer, 43-02.00, Deckerville Jack Macha, 42-11.50, Marlette Julius Johnson, 38-07.00, Marlette Steven Haag, 37-09.50, Kingston Canton Tetil, 34-01.50, Kingston Aaron Jones, 33-10.75, Brown City Isiah Johnson, 28-09.00, CPS Sean Holman, 28-07.00, Peck

Discus Connor Palmer, 144-11, Deckerville Jack Macha, 128-11, Marlette Callen Hagey, 116-00, Brown City Canton Tetil, 113-06, Kingston Julius Johnson, 111-10, Marlette Logan Henderson, 104-10, CPS Steven Haag, 104-07, Kingston Carden Hagey, 98-02, Brown City Brady Sharbowski, 95-08, Deckerville Isaac Price, 86-00, CPS Sean Holman, 76-06, Peck

High Jump Austin DeRoseau, 6-01.00, Kingston Kaden Bruce, 5-11.00, Kingston Logan Henderson, 5-09.00, CPS Quintin Sartin, 5-06.00, Marlette Logan Shanks, 5-03.00, Deckerville Tylar Bartley, 5-03.00, CPS

Pole Vault Logan Malloy, 12-03.00, Marlette Tyler Izydorek, 11-03.00, Marlette Wynn Blake, 11-03.00, Brown City Lucas Smith, 10-03.00, Brown City Corbin Sharbowski, 9-06.00, Deckerville Logan Henderson, 9-06.00, CPS

Long Jump Alex Affer, 21-07.25, Peck Hunter Garza, 19-07.50, Deckerville

3.,Owen Corlis, 18-10.50, Kingston James Wilson, 18-08.00, Kingston Hunter Ostrander, 17-11.25, Brown City Kyle Affer, 17-05.00, Brown City

11.Tylar Bartley, 16-06.25, CPS Trenten Park, 16-00.25, Deckerville Dylan Clapsaddle, 14-05.25, Marlette Logan McIntyre, 14-02.75, Marlette Aidan Alfaro, 13-06.00, Peck