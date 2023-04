Eagles Host Quad Meet in Deckervile; Girls Win, Boys Take Second

The Lady Eagles took first place at the home meet last Tuesday, with 154 points. They were followed by Kingston with 124; Dryden – 115; Mayville – 74; North Huron – 32; and Akron-F’Grove – 9.

(Deckerville and Kingston results)

100 Meters

Molly Walker, 13.7, Kingston Aubree Moeller, 13.7, Deckerville Rebecca Moeller, 13.83, Deckerville Faith Boyl, 14.08, Kingston Mya Garza, 14.25, Deckerville Madalyn Rumble, 15.2, Deckerville Jeneil Keinath, 16.63, Deckerville Evelyn Griffith, 16.9, Deckerville

200 Meters Lilah Kiley, 28.55, Kingston Alecsis Gould, 30.39, Kingston Mya Garza, 31.54, Deckerville Mara Anton, 32.40, Deckerville Addison Jobson, 33.51, Kingston Axelle Mousse, 34.82, Deckerville Jeneil Keinath, 36.40, Deckerville Evelyn Griffith, 40.13, Deckerville

400 Meters Mya Garza, 1:12.65, Deckerville Mara Anton, 1:14.15, Deckerville Axelle Mousse, 1:22.48, Deckerville Samantha Billot, 1:27.91, Kingston

800 Meters Sophia Sanford, 2:45.94, Deckerville Gracy Walker, 2:57.48, Kingston Carla Toral, 3:14.09, Deckerville Leah Trigger, 3:17.17, Deckerville Kennedy Hall, 3:23.12, Kingston Brooke Barker, 3:24.84, Deckerville Manuela Conte, 4:01.77, Deckerville

1600 Meters Lilah Kiley, 5:58.20, Kingston Sophia Sanford, 6:03.66, Deckerville Leah Trigger, 7:04.20, Deckerville Isabelle Simmons, 7:28.83, Kingston Brooke Barker, 7:46.15, Deckerville Manuela Conte, 9:13.66, Deckerville

3200 Meters Sophia Sanford, 13:44.27, Deckerville Isabelle Simmons,16:05.09, Kingston

100m Hurdles – 33” Aubree Moeller, 18.21, Deckerville Rebecca Moeller, 18.24, Deckerville Jordis Mosher, 21.90, Kingston

300m Hurdles – 30” Rebecca Moeller, 53.65, Deckerville Aubree Moeller, 54.71, Deckerville Sophia Sanford, 57.57, Deckerville Meeghan Flikkie, 58.91, Kingston Jordis Mosher, 1:09.85, Kingston

4×100 Relay Faith Boyl, Molly Walker, Alecsis Gould, Addison Jobson, 58.81, Kingston Madyson Garza, Maryanne Sanford, Cassandra Trigger, Jeneil Keinath, 1:04.25, Deckerville

4×200 Relay Kennedy Hall, Addison Jobson, Alecsis Gould, Meeghan Flikkie, 2:04.76, Kingston Axelle Mousse, Mara Anton, Jeneil Keinath, Desiree Castillo, 2:16.26, Deckerville

4×400 Relay Lilah Kiley, Meeghan Flikkie, Gracy Walker, Molly Walker, 4:37.70, Kingston Brooke Barker, Carla Toral, Madyson Garza, Mya Garza, 5:34.87, Deckerville

4×800 Relay Lilah Kiley, Gracy Walker, Meeghan Flikkie, Kennedy Hall, 11:47.0, Kingston Brooke Barker, Leah Trigger, Carla Toral, Manuela Conte, 13:39.0, Deckerville

Shot Put – 4kg Cassandra Trigger, 29’ 11, Deckerville Heidi Matheny, 27’ 7, Kingston Madyson Garza, 23’ 5.25, Deckerville Maryanne Sanford, 21’ 7.5, Deckerville Marissa Klupp, 21’ 3.5, Kingston Samantha Billot, 21’ 0, Kingston

Discus – 1kg Cassandra Trigger, 91’ 9, Deckerville Heidi Matheny, 81’ 4.5, Kingston Leah Trigger, 73’ 10, Deckerville Madyson Garza, 60’ 0.5, Deckerville Maryanne Sanford, 58’ 2.5, Deckerville Marissa Klupp, 52’ 2.75, Kingston Samantha Billot, 44’ 1.5, Kingston

High Jump Alecsis Gould, 4’ 10, Kingston Molly Walker, 4’ 6, Kingston Axelle Mousse, 4’ 2, Deckerville

Pole Vault Aubree Moeller, 8’ 0, Deckerville Rebecca Moeller, 7’ 6, Deckerville Maryanne Sanford, 7’ 0, Deckerville

Long Jump Carla Toral, 11’ 5.5, Deckerville Madalyn Rumble, 10’ 10.5, Deckerville Mara Anton, 10’ 10, Deckerville Kennedy Hall, 10’ 3, Kingston Samantha Billot, 9’ 2, Kingston Addison Jobson, 9’ 1, Kingston



Deckerville hosted a track meet last Tuesday. The Deckerville Eagles boys took second, behind Kingston. Scores: Kingston – 145; Deckerville – 134.5; Mayville – 88.5.; Dryden – 64; Akron-F’Grove – 53; and North Huron – 33.

Mens (Deckerville & Kingston Results)

100 Meters

Ethan Harrington, 12.00, Kingston Josiah Muxlow, 12.16, Kingston Dylan Ball, 12.81, Deckerville Blake Stone,14.15, Deckerville Logan Kneffel,15.09, Deckerville McCoy Parker, 15.17, Deckerville

200 Meters Josiah Muxlow, 24.04, Kingston Ethan Harrington, 24.5, Kingston James Wilson, 26.07, Kingston Evan Gobie, 26.33, Deckerville Preston Holman, 28.33, Deckerville Liam Eggink, 29.45, Deckerville Blake Stone, 30.54, Deckerville McCoy Parker, 31.63, Deckerville

400 Meters Connor Palmer, 57.26, Deckerville Liam Eggink, 1:05.78, Deckerville Matthew Sommerfield, 1:07.58, Kingston Trenten Park, 1:09.40, Deckerville Blake Stone, 1:11.06, Deckerville McCoy Parker, 1:12.21, Deckerville Logan Kneffel, 1:16.32, Deckerville Peyton Harrington, 1:17.47, Kingston

800 Meters Victor Colman, 2:42.19, Kingston Canton Tetil, 2:50.66, Kingston Carson Zyrowski, 2:56.06, Kingston Orion Berger, 2:57.57, Deckerville

1600 Meters Nicholas Rayl, 5:44.60, Kingston Beaver Isaac, 6:31.34, Deckerville Ethan Eugster, 6:38.50, Deckerville Orion Berger, 6:48.74, Deckerville Hunter Robinson, 7:12.58, Kingston Conner Seaman, 9:17.78, Kingston

3200 Meters Hector Pisha, 12:10.99, Kingston Ethan Eugster,15:20.04, Deckerville Kaden Bruce, 15:57.03, Kingston

110m Hurdles – 39″ Kaden Bruce, 18.43, Kingston Jessie Kubacki, 20.41, Deckerville Corbin Sharbowski, 21.66, Deckerville Brady Sharbowski, 22.38, Deckerville James Wilson, 23.36, Kingston

300m Hurdles – 36″ Kaden Bruce, 49.30, Kingston Logan Shanks, 51.50, Deckerville Jessie Kubacki, 51.62, Deckerville Corbin Sharbowski, 51.91, Deckerville Brady Sharbowski, 55.62, Deckerville Marcus Steff, 1:04.56, Kingston

4×100 Relay Matthew Mouton, Josiah Muxlow, Dominick Mazzoline,,Ethan Harrington, 49.47, Kingston Dylan Ball, Corbin Sharbowski, Blake Stone, Evan Gobie, 51.27, Deckerville

4×200 Relay Dylan Ball, Trenten Park, Connor Palmer, Logan Martin, 1:46.14, Deckerville Zachary Souva, Matthew Sommerfield, Matthew Mouton, James Wilson,1:52.39, Kingston

4×400 Relay Logan Shanks, Trenten Park, Logan Martin, Evan Gobie, 4:25.69, Deckerville Matthew Sommerfield, Victor Colman, Marcus Steff, Carson Zyrowski, 5:05.83, Kingston

4×800 Relay Hector Pisha, Victor Colman, Nicholas Rayl, Canton Tetil, 10:23.5, Kingston Orion Berger, Isaac Beaver, Ethan Eugster, Logan Shanks, 11:45.0, Deckerville

Shot Put – 12lb Connor Palmer, 41′ 5, Deckerville Preston Holman, 34′ 7, Deckerville Brady Sharbowski, 33′ 3, Deckerville Steven Haag, 32′ 2, Kingston Canton Tetil, 31′ 4, Kingston Liam Eggink, 30′ 6, Deckerville

Discus – 1.6kg Connor Palmer, 126′ 1, Deckerville Brady Sharbowski, 89′ 2, Deckerville Liam Eggink, 78′ 8, Deckerville Preston Holman, 78′ 2, Deckerville Canton Tetil, 73′ 7, Kingston Steven Haag, 73′ 2, Kingston

High Jump Austin DeRoseau, 5′ 8, Kingston Kaden Bruce, 5′ 6, Kingston Logan Shanks, 4′ 8, Deckerville Jessie Kubacki, 4′ 8, Deckerville

Pole Vault Corbin Sharbowski, 8′ 6, Deckerville

Long Jump James Wilson, 17′ 2, Kingston Trenten Park, 16′ 10.5, Deckerville Isaac Beaver, 15′ 3, Deckerville Evan Gobie, 14′ 7, Deckerville Nicholas Rayl, 14′ 4, Kingston McCoy Parker, 14′ 4, Deckerville